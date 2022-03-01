Disney, Sony и Warner Bros отменили прокат своих новых фильмов в России
Кинокомпании Disney, Sony и Warner Bros отменили прокат своих новинок в российских кинотеатрах из-за спецоперации на Украине. Washington Post сообщила со ссылкой на заявление Warner Bros, что компания отменила прокат «Бэтмена» в России за день до его премьеры 2 марта.
«В свете гуманитарного кризиса в Украине Warnermedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма "Бэтмен" в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации по мере ее развития. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — заявила кинокомпания.
Disney отменила прокат мультфильма «Я краснею», премьера которого должна была состояться 10 марта. «Учитывая трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск театральных фильмов в России, в том числе предстоящего "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на меняющейся ситуации», — заявили в компании. Sony также решила отменить прокат фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России. На Украине введено военное положение.