Агент Стивена Кинга уведомил российского издателя о приостановке новых контрактов

Агент Стивена Кинга уведомил российского издателя о приостановке новых контрактовПоследний роман «короля ужасов» «Билли Саммерс» выйдет в России 6 апреля
Американский писатель Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Об этом издательство «АСТ», которое выпускает книги «короля ужасов» в России, уведомил агент Кинга, сообщил «Ведомостям» представитель «АСТ».
Новый роман Кинга «Билли Саммерс» появится в российских книжных магазинах 6 апреля, цифровой релиз книги состоится 15 апреля, уточнил представитель «АСТ», добавив, что «на какое-то время» этот роман действительно станет последней новинкой Кинга на русском языке
«Права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов (ближайшие 3–4 года), а вот новых романов и продления истекших прав какое–то ближайшее время действительно не будет», – резюмировал он.
5 марта Кинг сообщил в своем аккаунте в Twitter, что не планирует заключать новые контракты с российским издательствами. Такое решение писателя стало реакцией на военную спецоперацию России на Украине.
Кинг – самый издаваемый на сегодня автор в России. С 2015 г. он входил в топ–5 авторов по количеству выпущенных в стране книг, следует из данных Российской книжной палаты (РКП). А последние три года возглавляет этот рейтинг, опережая по количеству выпущенных экземпляров книг Дарью Донцову. В 2021 г. автор детективных романов переместилась на шестую позицию рейтинга, ее потеснили классики отечественной и мировой литературы – Джордж Оруэлл, Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Михаил Булгаков.
Совокупный тираж проданных с 2016 г. книг Кинга в России, по данным «АСТ», составил почти 6,7 млн экземпляров. Самым продаваемым за указанный период стал роман «Оно», всего россияне раскупили 393 тыс. экземпляров этого произведения.
Всего с 1974 г. американский писатель выпустил более сорока романов под собственным именем, семь под творческим псевдонимом Ричард Бахман. Произведения Кинга довольно часто и успешно экранизируют голливудские студии. В числе наиболее известных романов автора, ставших фильмами, – «Сияние» (режиссер Стенли Кубрик), «Кладбище домашних животных» (был дважды экранизирован – в 1989 г. и 2019 г.), «Оно» (фильм–дилогия режиссера Энди Мускетти), «Зеленая миля» (режиссера Фрэнка Дарабонта) и т. д.
С 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, о прекращении деятельности в нашей стране заявили ряд зарубежных деятелей культуры и медиакомпаний. В их числе музыканты Игги Поп, группы Placebo и Iron Maiden, голливудские киностудии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, стриминговый сервис Netflix и т.д.