Агент Стивена Кинга уведомил российского издателя о приостановке новых контрактов

Кинг – самый издаваемый на сегодня автор в России. С 2015 г. он входил в топ–5 авторов по количеству выпущенных в стране книг, следует из данных Российской книжной палаты (РКП). А последние три года возглавляет этот рейтинг, опережая по количеству выпущенных экземпляров книг Дарью Донцову. В 2021 г. автор детективных романов переместилась на шестую позицию рейтинга, ее потеснили классики отечественной и мировой литературы – Джордж Оруэлл, Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Михаил Булгаков.