Достоевский, Оруэлл и Кинг стали самыми тиражными авторами в пандемию

Стивен Кинг удерживает место самого тиражного автора с конца 2019 г. Тогда американский писатель впервые возглавил топ самых издаваемых в России авторов художественной литературы. Книги Оруэлла по итогам девяти месяцев 2021 г. неожиданно оказались на 2-м месте. Также в пятерку наиболее издаваемых в стране авторов вошли Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк и Дарья Донцова.