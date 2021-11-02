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Достоевский, Оруэлл и Кинг стали самыми тиражными авторами в пандемию

У читателей бумажных книг они популярнее, чем Дарья Донцова
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Продажи печатных книг формируют до 45% выручки российских книгоиздателей / Евгений Разумный / Ведомости

Стивен Кинг удерживает место самого тиражного автора с конца 2019 г. Тогда американский писатель впервые возглавил топ самых издаваемых в России авторов художественной литературы. Книги Оруэлла по итогам девяти месяцев 2021 г. неожиданно оказались на 2-м месте. Также в пятерку наиболее издаваемых в стране авторов вошли Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк и Дарья Донцова.

Рейтинг самых издаваемых авторов РКП формирует по данным порядка 4500 издательств по всей стране, уточнила «Ведомостям» Галина Перова, руководитель отдела статистики печати и международной стандартной нумерации изданий РКП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных