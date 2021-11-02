Достоевский, Оруэлл и Кинг стали самыми тиражными авторами в пандемию

Достоевский, Оруэлл и Кинг стали самыми тиражными авторами в пандемиюУ читателей бумажных книг они популярнее, чем Дарья Донцова
Стивен Кинг удерживает место самого тиражного автора с конца 2019 г. Тогда американский писатель впервые возглавил топ самых издаваемых в России авторов художественной литературы. Книги Оруэлла по итогам девяти месяцев 2021 г. неожиданно оказались на 2-м месте. Также в пятерку наиболее издаваемых в стране авторов вошли Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк и Дарья Донцова.
Рейтинг самых издаваемых авторов РКП формирует по данным порядка 4500 издательств по всей стране, уточнила «Ведомостям» Галина Перова, руководитель отдела статистики печати и международной стандартной нумерации изданий РКП.
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