Хуснуллин: обсуждается вопрос альтернативных маршрутов доставки грузов в Крым
После атаки ВСУ на Крымский мост власти обсудили организацию доставки грузов на полуостров по альтернативным маршрутам. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения моста.
По его словам, на совещании также рассмотрели меры по оценке ущерба и началу восстановительных работ. Хуснуллин подчеркнул необходимость оперативно определить сроки ремонта моста и возможности увеличения пропускной способности обходных транспортных маршрутов.
В обсуждении приняли участие главы регионов, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Росавтодора Роман Новиков и представители «Крымской железной дороги».
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены конструкции объекта. Следственный комитет (СК) России признал атаку на Крымский мост терактом, возбуждено уголовное дело.
В Минтрансе сообщили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одному пути, на втором продолжаются ремонтные работы. В ведомстве уточнили, что отправление поездов из Керчи на материковую часть страны 17 ноября планируется по расписанию. Также по графику должны курсировать автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи. Минтранс ведет работу по организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения.
В компании «Гранд сервис экспресс» сообщили, что первый поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправился со станции Тамань в 13:04 мск. Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь, № 315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная в ближайшее время.
Прошлая атака произошла 16 ноября. Из-за повреждений движение транспорта было ограничено. В пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшихся в Крым.