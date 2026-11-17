В Минтрансе сообщили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одному пути, на втором продолжаются ремонтные работы. В ведомстве уточнили, что отправление поездов из Керчи на материковую часть страны 17 ноября планируется по расписанию. Также по графику должны курсировать автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи. Минтранс ведет работу по организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения.