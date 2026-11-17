Песков: Россия согласна с заявлением Стубба о необходимости контакта с Москвой
Россия разделяет прагматичный подход к диалогу с Москвой, о котором заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышим от господина Стубба весьма прагматичные заявления, мы это фиксируем и констатируем», – подчеркнул представитель Кремля.
17 ноября финский лидер заявил, что Европе необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а не полагаться исключительно на посредничество США. Стубб отметил, что европейским странам необходимо сформировать общую позицию и определить повестку будущих переговоров, включая гарантии безопасности Украины, территориальные вопросы, прекращение огня и послевоенное устройство Европы.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что участие европейских представителей в переговорах по Украине пока не согласовано с Россией. По его словам, этот вопрос может обсуждаться после новых раундов трехсторонних консультаций Москвы, Киева и Вашингтона.
27 октября Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с Путиным. Инициаторами разговора выступили европейские лидеры, которые подчеркнули, что представляют свои страны, а не Евросоюз в целом. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и безопасность в Балтийском регионе.