WSJ: Netflix может оплатить покупку Warner Bros. наличными

О намерении Netflix приобрести Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. стало известно 5 декабря. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. После ее завершения многочисленные франшизы, включая «Теорию большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игру престолов» и Киновселенную DC, могут стать частью портфолио Netflix и быть интегрированы в онлайн-кинотеатр.