WSJ: Netflix может оплатить покупку Warner Bros. наличными
Netflix может выкупить Warner Bros. Discovery за наличные. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что на фоне конфликта с Paramount было принято решение изменить условия изначальной сделки, согласно которой акционеры Warner Bros. должны были получить $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд акциями стримингового сервиса.
О намерении Netflix приобрести Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. стало известно 5 декабря. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. После ее завершения многочисленные франшизы, включая «Теорию большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игру престолов» и Киновселенную DC, могут стать частью портфолио Netflix и быть интегрированы в онлайн-кинотеатр.
8 декабря Paramount объявил о плане выдвинуть конкурентное предложение, которое превысит заявку Netflix на $18 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотреть сделку Netflix и Warner Bros. Discovery, так как объединенная компания может получить «слишком большую долю рынка».
Совет директоров Warner Bros. Discovery 7 января единогласно признал доработанное предложение Paramount Skydance невыгодным и вновь рекомендовал акционерам произвести слияние со стриминговым сервисом Netflix.