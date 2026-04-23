Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили поглощение компанией Paramount
Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку по поглощению компанией Paramount Skydance в конце этого года, передает CNN.
Решение принято «подавляющим большинством» голосов. Таким образом, телеканал CNN, сеть платного телевидения HBO и другие медиабренды Warner Bros. перейдут к Paramount.
27 февраля Warner Bros. Discovery заключил сделку о слиянии с компанией Paramount Skydance стоимостью $110 млрд. Предполагалось, что Warner закроет сделку со стримингом Netflix, но последний отказался увеличить свое предложение до уровня, предложенного Paramount. Paramount добивалась заключения сделки конца 2025 г., постепенно повышая предложение.
Reuters со ссылкой на источники писал, что минюст США начал расследование в отношении Paramount после сделки с Warner Bros. Ведомство запрашивает информацию о том, как сделка повлияет на производство фильмов студиями, права на контент и конкуренцию среди стриминговых сервисов.