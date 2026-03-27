Reuters: в отношении Paramount идет расследование после сделки с Warner Bros.

Ведомости

Минюст США начал расследование в отношении Paramount после сделки с Warner Bros., пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Ведомство запрашивает информацию о том, как сделка повлияет на производство фильмов студиями, права на контент и конкуренцию среди стриминговых сервисов. По словам двух собеседников агентства, американский минюст интересуется, как приобретение может повлиять на кинотеатры.

Reuters отметил, что, хотя Голливуд и Уолл-стрит проявляют огромный интерес к сделке Paramount и Warner Bros., она может нанести удар по рабочим местам в кино и на телевидении.

Warner Bros. подписал соглашение о слиянии с Paramount за $110 млрд

Медиа

27 февраля Warner Bros. Discovery заключил сделку о слиянии с компанией Paramount Skydance стоимостью $110 млрд. Предполагалось, что Warner закроет сделку со стриминговым сервисом Netflix, но последний отказался увеличить свое предложение до уровня, предложенного Paramount.

Paramount добивалась заключения сделки конца 2025 г., постепенно повышая предложение. В итоге Paramount увеличила отступные, которые выплатит в случае отказа регуляторов, с $5,8 млрд до $7 млрд, а также согласилась выплатить $2,8 млрд, которые Warner Bros. должен Netflix.

