Paramount Skydance завершила приобретение Warner Bros. Discovery за $110 млрд
Медиахолдинг Paramount Skydance завершил приобретение Warner Bros. Discovery (WBD) за $110 млрд. В результате сделки создана объединенная компания Skydance. Об этом говорится в пресс-релизе Paramount, передает Reuters.
Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения предусмотренных соглашением условий. Объединенная компания включает две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, телевизионные каналы и кабельные сети Paramount и WBD.
В состав нового холдинга также вошли две крупные новостные сети, CBS News и CNN, и портфель спортивных трансляций. Объединенная структура получила активы в кинопроизводстве, телевидении, потоковых сервисах, новостном и спортивном вещании.
Согласно условиям сделки, акционеры WBD получили по $31,02 за одну акцию компании. С 6 октября торговля акциями WBD на бирже Nasdaq прекращена.
22 июля Еврокомиссия разрешила Paramount Skydance приобрести WBD за $110 млрд после того, как компании согласились на ряд ограничений в сфере кинопроката в Европе. В рамках согласованных обязательств Paramount отказалась от сохранения доли в United International Pictures, совместном предприятии с Universal Pictures по распространению фильмов, на территории Европейской экономической зоны. Продажа доли должна быть завершена в течение 13 месяцев после закрытия сделки. Кроме того, компания обязалась не заключать новые соглашения с Universal по кинодистрибуции в Европе на протяжении десяти лет.
В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что минюст США одобрил сделку Paramount Skydance по покупке WBD до того, как занимавшиеся ее анализом штатные юристы смогли официально представить свои возражения. До этого ведомство разрешило сделку, заявив, что она не нанесет ущерба конкуренции и интересам потребителей. Проверка продолжалась восемь месяцев и затрагивала возможное влияние объединения на рынок стриминговых сервисов, традиционного телевидения и киноиндустрию. Однако, по данным собеседников газеты, часть сотрудников минюста склонялись к тому, чтобы рекомендовать оспорить сделку.
О соглашении между Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance стоимостью $110 млрд стало известно 27 февраля.