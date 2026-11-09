Правительство включило титан в перечень редких металлов
Правительство России включило титан в категорию редких металлов в перечне дефицитных видов твердых полезных ископаемых. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ также дополняет перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости, производимой из дефицитных видов минерального сырья. В него включены изделия из марганца.
Ранее Минприроды подготовило изменения в классификацию титана. В ведомстве поясняли, что поправки необходимы для приведения перечней минерального сырья в соответствие с Налоговым кодексом, в котором титан уже отнесен к редким металлам.
7 октября Минприроды сообщило, что Россия занимает третье место в мире по запасам титана после Китая и Австралии. Балансовые запасы страны оцениваются в 597 млн т. В 2026 г. ожидается их прирост на 165 000 т по итогам геологоразведочных работ. На поиски металла планируется направить 344,1 млн руб. частных инвестиций.
15 июля Петербургская биржа провела первую сделку по продаже титанового проката для общетехнического промышленного применения. Торговая площадка планирует расширить ассортимент титановой продукции, включив в него ферротитан и губчатый титан.