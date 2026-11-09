Правительство включило титан в перечень редких металлов

7 октября Минприроды сообщило, что Россия занимает третье место в мире по запасам титана после Китая и Австралии. Балансовые запасы страны оцениваются в 597 млн т. В 2026 г. ожидается их прирост на 165 000 т по итогам геологоразведочных работ. На поиски металла планируется направить 344,1 млн руб. частных инвестиций.