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Петербургская биржа заключала первую сделку по продаже титанового проката

Ведомости

На бирже Санкт-Петербурга заключена первая сделка по продаже титанового проката для общетехнического индустриального применения. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на данные торговой площадки.

Советник вице-президента Владимир Михайлов отметил, что биржа планирует расширить линейку титановых продуктов. В нее будут включены ферротитан, губчатый титан и другие виды продукции, востребованные промышленностью. Этот ход имеет высокий потенциал заинтересованности с китайской стороны, добавил представитель Петербургской биржи на Дальнем Востоке и в КНР Денис Пермяков.

23 июня группа «Мечел» сообщила о выходе на Петербургскую биржу. Аккредитацию участников торгов получили основные металлургические и угледобывающие предприятия группы: Челябинский и Белорецкий металлургические комбинаты, заводы «Ижсталь» и «Уральская кузница», угольные компании «Южный Кузбасс» и «Якутуголь».

Совокупный объем сделок с драгоценными металлами на Мосбирже в рамках основного режима торгов в июне 2026 г. достиг 385,5 млрд руб., что в 2,8 раза выше показателя прошлого года, объявила торговая площадка. Число сделок в прошлом месяце составило 303 000, что в 2,2 раза превышает уровень июня 2025 г. Количество частных инвесторов, участвовавших в сделках в июне, увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным показателем 2025 г. и достигло 34 300 человек.

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