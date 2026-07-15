Петербургская биржа заключала первую сделку по продаже титанового проката

Совокупный объем сделок с драгоценными металлами на Мосбирже в рамках основного режима торгов в июне 2026 г. достиг 385,5 млрд руб., что в 2,8 раза выше показателя прошлого года, объявила торговая площадка. Число сделок в прошлом месяце составило 303 000, что в 2,2 раза превышает уровень июня 2025 г. Количество частных инвесторов, участвовавших в сделках в июне, увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным показателем 2025 г. и достигло 34 300 человек.