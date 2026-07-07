Объем сделок с драгметаллами на Мосбирже в июне почти утроился

По золоту объем сделок за июнь вырос в 2,7 раза и достиг 373,1 млрд руб.: в натуральном выражении он составил 37,5 т, из которых 25,3 т пришлось на своп‑сделки (обмен металла на деньги с обратным обменом в будущем), а 12,2 т – на спот (покупка или продажа золота по текущей рыночной цене с поставкой в течение 1–2 рабочих дней).