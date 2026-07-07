Объем сделок с драгметаллами на Мосбирже в июне почти утроился

Объем сделок с драгметаллами на Мосбирже в июне почти утроилсяЭксперты объясняют это повышенной волатильностью на фоне ближневосточного конфликта
Совокупный объем сделок с драгоценными металлами на Московской бирже в рамках основного режима торгов в июне 2026 г. достиг 385,5 млрд руб., что в 2,8 раза выше показателя прошлого года, объявила торговая площадка. Число сделок в прошлом месяце составило 303 000, что в 2,2 раза превышает уровень июня 2025 г. Количество частных инвесторов, участвовавших в сделках в июне, увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным показателем 2025 г. и достигло 34 300 человек.
По золоту объем сделок за июнь вырос в 2,7 раза и достиг 373,1 млрд руб.: в натуральном выражении он составил 37,5 т, из которых 25,3 т пришлось на своп‑сделки (обмен металла на деньги с обратным обменом в будущем), а 12,2 т – на спот (покупка или продажа золота по текущей рыночной цене с поставкой в течение 1–2 рабочих дней).