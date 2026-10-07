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Россия занимает третье место в мире по запасам титана

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия занимает третье место в мире по запасам титана, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Первое и второе места в мире по количеству титана занимают Китай и Австралия.

Балансовые запасы России оцениваются в 597 млн т. По итогам 2026 г. российские компании ожидают прироста в размере 165 000 т. по итогам геологоразведки. На поиски металла направят 344,1 млн руб. частных инвестиций.

2 октября начальник управления маркетинга и технической поддержки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Денис Черненко заявил, что российский рынок металла постепенно восстанавливается после слабого начала года. В восстановлении потребления сыграли роль эффект отложенного спроса и низкий уровень запасов.

19 июля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российская металлургия за последние годы успешно прошла через серьезные вызовы и перестроилась под новые экономические условия. Он признал, что процесс был сложным, но отметил, что отрасль смогла адаптироваться к новым реалиям. В качестве подтверждения он привел данные о росте экспортных поставок на 20% в прошлом году – до 24,5 млн т.

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