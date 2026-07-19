Мантуров: металлургия России прошла проверку на прочность в новых условиях

В июле отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) сообщало, что экспорт чугуна из России в январе – июне 2026 г. снизился на 11% к уровню того же периода 2025 г. и составил 1,54 млн т. В первом полугодии главным покупателем российского чугуна являлась Турция. На нее пришлось 1,14 млн т поставок, или 74% всего российского экспорта этой продукции. Другим крупным направлением экспорта чугуна из России в январе – июне этого года, по данным MMI, были страны Азии: Таиланд, Индия, Китай, Тайвань и др. На них в общей сложности пришлось 24% экспорта.