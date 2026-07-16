Российские металлурги в январе – мае сократили экспорт чугуна на 11%Ключевой причиной снижения стало закрытие для России рынка ЕС
Экспорт чугуна из России в январе – мае 2026 г. снизился на 11% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 1,54 млн т. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Основным покупателем российского чугуна в первом полугодии была Турция. Объем экспорта в эту страну составил 1,14 млн т, т. е. на турецкий рынок пришлись 74% всех экспортных отгрузок.
Для Турции Россия является ключевым поставщиком чугуна, в январе – июне доля российского чугуна в импорте страны, по данным агентства, составила 90%. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. на поставки в Турцию пришлось 50% российского экспорта чугуна, а доля России в закупках Турции составляла 75%.
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