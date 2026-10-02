ММК: российский рынок металла постепенно восстанавливается
В восстановлении потребления сыграли роль эффект отложенного спроса и низкий уровень запасов.
На фоне сложностей в жилищном строительстве, ТЭК и машиностроении выделяется автопром, который в этому году вернулся на траекторию роста, рассказал Черненко. ММК обеспечивает более 60% от общей потребности российских автомобилестроителей.
19 июля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российская металлургия за последние годы успешно прошла через серьезные вызовы и перестроилась под новые экономические условия. Он признал, что процесс был сложным, но отметил, что отрасль смогла адаптироваться к новым реалиям. В качестве подтверждения он привел данные о росте экспортных поставок на 20% в прошлом году – до 24,5 млн т.
21 марта генеральный директор ММК Павел Шиляев заявил, что компания проведет сокращения управленческого персонала на 10% и остановит незагруженные производственные агрегаты. По его словам, в 2025 г. комбинат был загружен на 70-80% и работал с минимальной рентабельностью. Его продажи упали, а чистый убыток за год составил почти 15 млрд руб. Сейчас загрузка составляет порядка 60%.