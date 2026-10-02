ММК: российский рынок металла постепенно восстанавливается

19 июля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российская металлургия за последние годы успешно прошла через серьезные вызовы и перестроилась под новые экономические условия. Он признал, что процесс был сложным, но отметил, что отрасль смогла адаптироваться к новым реалиям. В качестве подтверждения он привел данные о росте экспортных поставок на 20% в прошлом году – до 24,5 млн т.