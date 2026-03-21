ММК сократит управленческий персонал на 10% и остановит незагруженные агрегаты
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) проведет сокращения управленческого персонала всех уровней на 10% и остановит незагруженные производственные агрегаты. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Шиляев.
Он уточнил, что в 2025 г. комбинат был загружен на 70-80% и работал с минимальной рентабельностью. Его продажи упали, а чистый убыток ММК за год составил почти 15 млрд руб. Сейчас загрузка составляет около 60%. Производственные мощности металлургов превышают рыночные потребности вдвое, а оживления спроса на металлопродукцию в 2026 г. не ожидается.
МКК оптимизирует складские запасы, сократил проведение ремонтов оборудования и практически остановил реализацию инвестиционной программы, при этом сохранив весь перечень социальных программ. Вывод из работы незагруженных агрегатов коснулся почти всех предприятий группы. В марте была остановлена на консервацию шахта Чертинская-Коксовая «ММК-Уголь», выведена из работы часть агрегатов «ММК-Метиз», в режиме сокращенного рабочего дня работают персонал и агрегаты Лысьвенского металлургического завода.
Ситуация на рынке труда изменилась, указал Шиляев. В группу не принимается персонал, за исключением выпускников профильных учебных заведений. В отдельных подразделениях группа переходит на работу по пятибригадным графикам. Компания отказалась от услуг сторонних организаций по техническому обслуживанию, очистке и уборке оборудования. Часть временно незагруженных сотрудников могут задействовать на этих работах. Работникам пенсионного возраста предложено право выхода на отдых.
26 февраля МКК представил результаты за 2025 г. Выручка комбината в прошлом году упала на 20,6% до 609,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 80,8 млрд руб. Чистый убыток достиг 14,9 млрд руб. из-за падения прибыльности бизнеса на фоне сложных макроэкономических условий и эффекта от обесценения сегмента «Добыча угля» в 27,99 млрд руб. Свободный денежный поток составил 6,6 млрд руб.