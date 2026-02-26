Выручка ММК снизилась на 20,6% в 2025 году

Выплавка чугуна в прошлом году снизилась на 4,1% год к году и составила 9,1 млн т. Производство стали упало на 9,2% до 10,2 млн т. Продажи металлопродукции сократились на 7,2% и достигли 9,9 млн т. Продажи премиальной продукции показали падение на 15,3% до 3,99 млн т. Ее доля в портфеле продаж составила 40,5%. Производство угольного концентрата увеличилось на 9,4% и достигло 2,8 млн т.