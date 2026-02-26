Газета
Главная / Инвестиции /

Выручка ММК снизилась на 20,6% в 2025 году

Ведомости

Выручка Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по итогам 2025 г. снизилась на 20,6% в годовом выражении и составила 609,9 млрд руб.

В компании связали сокращение показателя со снижением объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России.

Показатель EBITDA за прошлый год составил 80,8 млрд руб. Чистый убыток достиг 14,9 млрд руб. из-за падения прибыльности бизнеса на фоне сложных макроэкономических условий и разового эффекта от обесценения сегмента «Добыча угля» в 27,99 млрд руб. Свободный денежный поток составил 6,6 млрд руб.

Выручка группы за IV квартал 2025 г. сократилась на 3,2% относительно III квартала до 145,8 млрд руб. на фоне коррекции объемов и изменения структуры продаж. Показатель EBITDA составил 19,6 млрд руб. Показатель рентабельности по EBITDA составил 13,4%. Чистый убыток составил 25,5 млрд руб. Свободный денежный поток достиг 9,2 млрд руб.

Выплавка чугуна в прошлом году снизилась на 4,1% год к году и составила 9,1 млн т. Производство стали упало на 9,2% до 10,2 млн т. Продажи металлопродукции сократились на 7,2% и достигли 9,9 млн т. Продажи премиальной продукции показали падение на 15,3% до 3,99 млн т. Ее доля в портфеле продаж составила 40,5%. Производство угольного концентрата увеличилось на 9,4% и достигло 2,8 млн т.

17 июля 2025 г. ММК сообщил о снижении производства стали в январе – июне прошлого года на 18% к такому же периоду 2024 г. до 5,2 млн т. Результат первого полугодия стал для компании худшим за этот период с 2009 г., когда в январе – июне предприятие выпустило 4,2 млн т стали. Основными причинами падения стали замедление деловой активности в России из-за высоких процентных ставок и неблагоприятная рыночная конъюнктура в Турции.

