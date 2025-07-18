ММК снизил выплавку стали в первом полугодии до минимума с 2009 года

Результат первого полугодия стал для ММК худшим за этот период с 2009 г., когда в январе – июне предприятие выпустило 4,2 млн т стали. Основными причинами падения в этом году стали замедление деловой активности в России из-за высоких процентных ставок, а также неблагоприятная рыночная конъюнктура в Турции, говорится в сообщении ММК. По данным Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), в январе – мае выпуск стали в Турции снизился на 1% до 15,4 млн т.