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ММК снизил выплавку стали в первом полугодии до минимума с 2009 года

Производство тормозят высокие процентные ставки в России и негативная конъюнктура рынка в Турции
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова в январе – июне 2025 г. снизил производство стали на 18% к аналогичному периоду прошлого года до 5,2 млн т. Об этом сообщила компания 17 июля.

Результат первого полугодия стал для ММК худшим за этот период с 2009 г., когда в январе – июне предприятие выпустило 4,2 млн т стали. Основными причинами падения в этом году стали замедление деловой активности в России из-за высоких процентных ставок, а также неблагоприятная рыночная конъюнктура в Турции, говорится в сообщении ММК. По данным Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), в январе – мае выпуск стали в Турции снизился на 1% до 15,4 млн т.

Расположенное в Турции предприятие MMK Metalurji имеет две производственные площадки – в Искендеруне и Стамбуле, включающие электросталеплавильный цех и стан холодной прокатки. Проектная мощность заводов составляет 2,3 млн т. Согласно данным ММК, турецкий дивизион приостановил производство в третьем квартале 2024 г. В первом полугодии 2024 г. ММК произвел в Турции 274 000 т стали.

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