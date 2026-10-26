Чистая прибыль банковского сектора в сентябре снизилась почти на 6%Она составила 414 млрд рублей
Чистая прибыль банковского сектора в сентябре снизилась на 5,9% к августу и составила 414 млрд руб. Доходность на капитал в годовом выражении составила 22,6% (-1 п. п.). Об этом сообщил Банк России в материале «О развитии банковского сектора за сентябрь 2026 г.» (есть у «Ведомостей»).
Основная прибыль выросла на 4% и составила 448 млрд руб. благодаря снижению отчислений в резервы до 165 млрд руб. – на 21%. Совокупный финансовый результат сектора в отчетном периоде указан в размере 401 млрд руб. против 436 млрд руб. в августе, что немного ниже прибыли из-за умеренной отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале, объяснил регулятор.
Неосновные (волатильные) доходы, наоборот, сократились на 72% до 40 млрд руб. Банки получили на 69% меньше дивидендов от дочерних компаний, а также меньше на 35% заработали на операциях с инвалютой и драгметаллами.
Балансовый капитал сектора вырос на 1,7% – до 22,5 трлн руб. Год к году показатель вырос на 16,7%.
Чистая прибыль российского банковского сектора за август составила 440 млрд руб., что на 0,7% меньше июльского значения. Доходность на капитал в годовом выражении осталась на уровне 24%. Совокупный финансовый результат сектора за август составил 436 млрд руб. против 422 млрд руб. в июле. Результат оказался ниже прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале. Рентабельность капитала составила 23,6% (-0,05 п. п.).
23 октября совет директоров Банка России вновь сохранил ставку на уровне 14%. Решение совпало с ожиданиями рынка – 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидали такого сценария. В ЦБ предметно рассматривали только вариант с сохранением ставки, хотя на столе был и вариант ее повышения.