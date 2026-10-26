Чистая прибыль банковского сектора в сентябре снизилась почти на 6%

Основная прибыль выросла на 4% и составила 448 млрд руб. благодаря снижению отчислений в резервы до 165 млрд руб. – на 21%. Совокупный финансовый результат сектора в отчетном периоде указан в размере 401 млрд руб. против 436 млрд руб. в августе, что немного ниже прибыли из-за умеренной отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале, объяснил регулятор.