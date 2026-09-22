Прибыль банковского сектора за август оказалась чуть ниже июльского результата

Основная прибыль снизилась на 4% к июлю и составила 425 млрд руб. На результат повлияло сокращение операционных расходов на 5%, в том числе на маркетинг на 32%, а также рост расходов на резервы на 27%. Преимущественно они увеличились по корпоративному портфелю, что связано с нормализацией отчислений после низкого показателя июля. Неосновные доходы сектора выросли на 43% за счет дивидендов от дочерних компаний.