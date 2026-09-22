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Главная / Финансы /

Прибыль банковского сектора за август оказалась чуть ниже июльского результата

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Чистая прибыль российского банковского сектора за август составила 440 млрд руб., что на 0,7% меньше июльского значения. Доходность на капитал в годовом выражении осталась на уровне 24%. Такие данные приводит Банк России в обзоре банковского сектора (есть у «Ведомостей).

Совокупный финансовый результат сектора за август составил 436 млрд руб. против 422 млрд руб. в июле. Результат оказался ниже прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале. Рентабельность капитала составила 23,6% (-0,05 п. п.).

Основная прибыль снизилась на 4% к июлю и составила 425 млрд руб. На результат повлияло сокращение операционных расходов на 5%, в том числе на маркетинг на 32%, а также рост расходов на резервы на 27%. Преимущественно они увеличились по корпоративному портфелю, что связано с нормализацией отчислений после низкого показателя июля. Неосновные доходы сектора выросли на 43% за счет дивидендов от дочерних компаний.

Доля прибыльных российских банков выросла до 99% с июльских 94%. Число банков, получивших в августе убыток, составило 69 организаций.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это стало первой паузой после полутора лет смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор ожидает, что годовая инфляция составит 6–7% в 2026 г. и вернется к цели в 4% в 2027 г.

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