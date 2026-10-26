Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,086+0,18%MGTS1 398-0,14%CHKZ14 950-0,66%IMOEX2 491,53+1,09%RTSI975,13+1,15%RGBI111,97+0,15%RGBITR774,48+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ушаков: Россия считает важным обеспечить стабильность поставок газа

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Москва считает важным обеспечение стабильности и надежности поставок газа в условиях растущей потребности ресурса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в преддверии саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

«С учетом растущей потребности в газе считаем важным обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать дальнейшее уверенное развитие государств», – сказал он.

В начале октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт российского газа в страны ЕС сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до нулевых значений. Это стало возможным, по ее словам, благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 октября объявил, что РФ готова обсуждать возобновление поставок газа европейским странам при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов сырья. Песков отметил, что после сокращения закупок российского газа европейскими странами Москва нарастила экспорт по альтернативным направлениям.

Читайте также:Кто приедет в Россию на Форум стран – экспортеров газа
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её