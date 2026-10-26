Ушаков: Россия считает важным обеспечить стабильность поставок газа
Москва считает важным обеспечение стабильности и надежности поставок газа в условиях растущей потребности ресурса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в преддверии саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
«С учетом растущей потребности в газе считаем важным обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать дальнейшее уверенное развитие государств», – сказал он.
В начале октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт российского газа в страны ЕС сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до нулевых значений. Это стало возможным, по ее словам, благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 октября объявил, что РФ готова обсуждать возобновление поставок газа европейским странам при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов сырья. Песков отметил, что после сокращения закупок российского газа европейскими странами Москва нарастила экспорт по альтернативным направлениям.