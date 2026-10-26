Ушаков: Россия считает важным обеспечить стабильность поставок газа

В начале октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт российского газа в страны ЕС сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до нулевых значений. Это стало возможным, по ее словам, благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г.