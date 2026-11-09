Песков: о поездке Путина на G20 и возможной встрече с Мерцем говорить рано

Ранее 9 ноября Мерц заявил в интервью Westfalenpost, что не станет уклоняться от встречи с Путиным, если российский президент приедет на саммит G20. Канцлер отметил, что в политике приходится разговаривать и с теми, кто придерживается других взглядов. По его словам, возможность переговоров не исключена. Личных встреч и телефонных разговоров между Мерцем и Путиным до этого не было.