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Песков: о поездке Путина на G20 и возможной встрече с Мерцем говорить рано

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Обсуждать возможную поездку президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами и вероятность его встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пока преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Пока рано», – ответил представитель Кремля на вопрос агентства о возможности участия Путина в саммите и его контактах с Мерцем на полях мероприятия.

Ранее 9 ноября Мерц заявил в интервью Westfalenpost, что не станет уклоняться от встречи с Путиным, если российский президент приедет на саммит G20. Канцлер отметил, что в политике приходится разговаривать и с теми, кто придерживается других взглядов. По его словам, возможность переговоров не исключена. Личных встреч и телефонных разговоров между Мерцем и Путиным до этого не было.

7 ноября замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россия будет представлена на саммите на высоком уровне, но окончательный состав делегации пока не определен. Он напомнил, что США пригласили российскую сторону и выражали заинтересованность в присутствии Путина.

22 октября Песков говорил, что решение об участии президента России в саммите еще не принято. По его словам, приглашение будет рассмотрено с учетом всех обстоятельств. Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами.

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