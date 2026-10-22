В Кремле еще не приняли решение об участии Путина в саммите G20 в Майами

В тот же день Песков поблагодарил Вашингтон и отметил, что решение будет принято после получения официального приглашения. Он добавил, что вопрос будет проработан по дипломатическим каналам. 3 октября шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что решение об участии Путина в саммите «большой двадцатки» будет зависеть от общего геополитического контекста, его планируют огласить ближе к дате встречи.