В Кремле еще не приняли решение об участии Путина в саммите G20 в Майами
В Кремле еще не приняли решение относительно участия президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Майами 14–15 декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Ничего нового, что можно добавить по этой теме, нет, решение не принималось об участии Путина в этом саммите. Есть приглашение на этот саммит. Оно будет рассматриваться с учетом всех обстоятельств», – сказал он.
23 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина поучаствовать в саммите G20. По его словам, визит позволит российскому лидеру провести контакты не только с американским коллегой Дональдом Трампом, но и с другими главами государств и правительств. Рубио отдельно отметил, что Вашингтон рассчитывает на принятие приглашения.
В тот же день Песков поблагодарил Вашингтон и отметил, что решение будет принято после получения официального приглашения. Он добавил, что вопрос будет проработан по дипломатическим каналам. 3 октября шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что решение об участии Путина в саммите «большой двадцатки» будет зависеть от общего геополитического контекста, его планируют огласить ближе к дате встречи.
16 октября президент Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20, однако не знает, сможет ли он приехать на мероприятие.