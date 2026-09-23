Песков: Россия благодарна за приглашение Путина на G20

Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин сообщил «Ведомостям», что приглашение именно Рубио означает, что США настроены серьезно. По его словам, сейчас Соединенные штаты пытаются продемонстрировать своими действиями и риторикой, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам. Кошкин отметил, что подобную настойчивость можно расценивать как хороший знак, и выразил надежду, что «запас прочности у дипломатии сохранится надолго». Эксперт также добавил, что необходимо учитывать, что стороны вернулись в исходную точку и активно ищут новые формулы.