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Песков: Россия благодарна за приглашение Путина на G20

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия благодарна за приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона намерена определить дальнейшие действия после рассмотрения полученного приглашения. Песков отметил, что вопрос будет проработан по дипломатическим каналам.

О приглашении США принять участие в саммите G20 заявил американский госсекретарь Марко Рубио 23 сентября. По его словам, участие в саммите может предоставить Путину возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств.

Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин сообщил «Ведомостям», что приглашение именно Рубио означает, что США настроены серьезно. По его словам, сейчас Соединенные штаты пытаются продемонстрировать своими действиями и риторикой, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам. Кошкин отметил, что подобную настойчивость можно расценивать как хороший знак, и выразил надежду, что «запас прочности у дипломатии сохранится надолго». Эксперт также добавил, что необходимо учитывать, что стороны вернулись в исходную точку и активно ищут новые формулы.

23 сентября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Переговоры Лаврова и Рубио продлились 52 минуты. Стороны обсудили многие вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и двухсторонние отношения США и России.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря в Майами.

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