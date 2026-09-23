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Встреча Лаврова и Рубио на полях ГА ООН продлилась почти час

Анна Суслова
Пресс-служба МИД России
Пресс-служба МИД России

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН завершились, сообщили «РИА Новости».

Встреча продлилась 52 минуты.

С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред при ООН Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

23 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ также выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября.

Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке началась 22 сентября. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.

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