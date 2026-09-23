Встреча Лаврова и Рубио на полях ГА ООН продлилась почти час
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН завершились, сообщили «РИА Новости».
Встреча продлилась 52 минуты.
С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред при ООН Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке началась 22 сентября. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.