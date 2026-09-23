Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября

15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что в стадии проработки находится участие Лаврова во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки». По ее словам, российская сторона сейчас готовится к заседанию совета министров иностранных дел G20. Однако сроки проведения встречи изменились: американские дипломаты сообщили по линии су-шерпов о проведении мероприятия 23–24 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.