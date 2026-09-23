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Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября

Анна Суслова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября, заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИДа Кирилл Логвинов.

«Выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября. В тот же день по итогам пребывания в Нью-Йорке глава российской делегации проведет традиционную пресс-конференцию», – сказал он.

15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что в стадии проработки находится участие Лаврова во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки». По ее словам, российская сторона сейчас готовится к заседанию совета министров иностранных дел G20. Однако сроки проведения встречи изменились: американские дипломаты сообщили по линии су-шерпов о проведении мероприятия 23–24 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В тот же день Лавров заявил, что планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН.

Общеполитическая дискуссия  81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке началась 22 сентября. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.

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