Лавров намерен встретиться с Рубио на Генассамблее ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова передают «РИА Новости».
В июле Рубио и Лавров провели встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.
Как сообщил по итогам переговоров МИД России, Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте, заявил о недопустимости поставок оружия ВСУ и назвал дестабилизирующей политику Европы. При этом он подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию и заверил в приверженности предложениям, выдвинутым на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре.