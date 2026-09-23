Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом пишет «РИА Новости».
Лавров выступит с трибуны Генассамблеи ООН 26 сентября. В своей речи он осветит российские подходы к острым проблемам современности, оценит деятельность ООН и представит предложения по восстановлению ее позиций.
Ожидаются многосторонние мероприятия и двусторонние переговоры, включая встречу с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября. Лавров планирует уточнить позицию госдепа по украинскому урегулированию и обсудить взаимодействие в рамках ООН.
Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке началась 22 сентября. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.