Что сказал Лавров об украинском урегулировании и отношениях РФ и США

Министр подтвердил безусловную приверженность российской стороны достижению целей спецоперации. Он также заявил о готовности РФ к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но без прекращения спецоперации на время переговоров. По словам Лаврова, Европа хочет именно паузы все с той же целью – получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима.