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Главная / Политика /

Что сказал Лавров об украинском урегулировании и отношениях РФ и США

Глава МИД России встретился с американским госсекретарем Марко Рубио
Ксения Наумчик
Пресс-служба МИД России
Пресс-служба МИД России
Главное
  • Об украинском урегулировании
  • О международной повестке
  • О двухсторонних отношениях США и России
  • О G20

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Переговоры продлились 52 минуты. Стороны обсудили многие вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и двухсторонние отношения США и России.

С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред при ООН Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

«Ведомости» собрали главные заявления Лаврова на встрече с Рубио.

Об украинском урегулировании

Лавров на встрече с Рубио указал на координацию Киева с европейскими спонсорами. Стороны также обсудили деструктивные действия Киева против мирного населения и объектов инфраструктуры. «Предметно рассмотрены деструктивные действия Киева, целенаправленно наносящего удары по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, что ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – говорится в сообщении МИД РФ.

Министр подтвердил безусловную приверженность российской стороны достижению целей спецоперации. Он также заявил о готовности РФ к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но без прекращения спецоперации на время переговоров. По словам Лаврова, Европа хочет именно паузы все с той же целью – получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима.

О международной повестке

Глава МИД РФ обсудил с госсекретарем ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье и Латинской Америке. В ходе переговоров также была поднята тема противодействия нелегитимным практикам в международно-правовой сфере со стороны некоторых многосторонних институтов.

О двухсторонних отношениях США и России

Лавров подчеркнул необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Речь идет о перспективах экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов, облегчения взаимных поездок и контактов между обществами и людьми.

В МИД РФ отметили, что это также предполагает честный диалог об устранении «раздражителей» и перевод функционирования дипломатических миссий двух стран в режим нормальности, включая возвращение де-факто конфискованной российской собственности в США.

Что рассказал Рубио об энергоперемирии, приглашении Путина и санкциях США

Политика / Международные отношения

Глава МИД и госсекретарь США договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Министр отметил, что Вашингтон в последних контактах с Россией подтверждает, что по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому урегулированию.

О G20

В ходе переговоров Лавров и Рубио обсудили подготовку к мероприятиям саммита G20, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Обсуждался ход подготовки к предстоящим до конца года мероприятиям «группы двадцати», – говорится в сообщении российского МИДа.

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