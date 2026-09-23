Что рассказал Рубио об энергоперемирии, приглашении Путина и санкциях США

Что рассказал Рубио об энергоперемирии, приглашении Путина и санкциях СШАГлава госдепа сделал заявления после переговоров с Лавровым в Нью-Йорке
- О встрече и ее оценке
- О рисках расширения конфликта
- О возможном энергетическом перемирии
- О приглашении на G20 и контактах с Россией
- О санкциях против России
В Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча продлилсь 50 минут. Обсуждались украинский конфликт и двусторонние отношения. Рубио рассказал о рисках расширения конфликта, возможном энергетическом перемирии, приглашении Владимира Путина на саммит G20 и санкциях. «Ведомости» собрали главное.
О встрече и ее оценке
Госдепартамент США сообщил, что Рубио и Лавров обсудили конфликт на Украине и двусторонние отношения.
Сам Рубио, отвечая на вопросы журналистов, отказался давать оценки своим контактам с Лавровым. Он подчеркнул, что не считает полезным делать это для прессы.
О рисках расширения конфликта
Рубио заявил, что США понимают риск расширения украинского конфликта и поднимают этот вопрос перед иностранными партнерами. По его словам, это вызывает беспокойство и Вашингтон поднимает тему «с нужными людьми, на нужном уровне».
О возможном энергетическом перемирии
Госсекретарь США сообщил, что и Россия, и Украина заинтересованы в прекращении ударов по объектам энергетики и инфраструктуре, связанной с зерновым экспортом.
«Я думаю, обе стороны выражали интерес в каком-то ограниченном режиме прекращения огня, включая сферу энергетики и поставок зерна», – сказал он журналистам.
При этом Рубио отметил, что такая мера не прекратит конфликт, но позволит смягчить некоторые глобальные проблемы. Он также добавил, что приостановка ударов по энергообъектам «простой задачей не будет». Однако США готовы оказать содействие в достижении таких договоренностей.
«Мы пытаемся сыграть наилучшую роль, которую можем», – заявил он.
О приглашении на G20 и контактах с Россией
США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. «Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами», – сказал Рубио.
Он допустил возможность встречи Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита, который пройдет 14–15 декабря.
Рубио подтвердил, что США остаются открытыми к взаимодействию с Россией. «С момента вступления президента в должность они разговаривали минимум десяток раз. Так что – да, мы по-прежнему открыты к взаимодействию», – отметил он.
О санкциях против России
Рубио прокомментировал закон о санкциях против РФ, подписанный Трампом 19 сентября. Он назвал документ инструментом, который президент США сможет использовать по своему усмотрению.
«Этот закон дает президенту возможность вводить пошлины. Это хорошо. При этом там содержатся оговорки, связанные с нашей нацбезопасностью. Это означает, что президент может применять эти меры так, как ему потребуется», – пояснил глава Госдепа.
Ранее палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий масштабные санкции и возможность введения пошлин до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие новых санкций негативно скажется на урегулировании украинского вопроса. Он охарактеризовал такие действия как недружественные.