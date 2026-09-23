Получится ли у Трампа устроить энергетическое «перемирие»

Как показывает агрегатор опросов Real Clear Politics, поддержка президента по вопросу инфляции сократилась до 27,4%. По данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA), цена на дизель достигла исторического максимума 22 сентября и составила $6,5 за галлон, а цена на бензин – $4,4 за галлон. Дороже всего в истории современных США бензин был в июне 2022 г. Тогда цена составляла $5. Касаясь вопросов, связанных с перемирием, 22 сентября Песков сказал: «Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру».