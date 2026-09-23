Получится ли у Трампа устроить энергетическое «перемирие»Он хочет этого изо всех сил, чтобы смягчить ситуацию на американских рынках топлива
Президент США Дональд Трамп использует площадку ООН для достижения внутриполитических целей в сфере ценообразования на энергоносители. Этот вопрос он поднял в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях генассамблеи. Незадолго до самой встречи американский госсекретарь Марко Рубио в эфире консервативного телеканала Fox News подчеркнул обеспокоенность. «За последние несколько месяцев суда, связанные с Америкой, неоднократно становились объектами нападений, возможно не преднамеренных, но тем не менее со стороны Украины. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. С этим необходимо разобраться», – сказал он.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал журналистам о том, что он «успешно» и «конструктивно» обсудил возможность моратория с Трампом. Он также отметил, что достиг согласия с Трампом в вопросе укрепления украинской обороноспособности.
В преддверии промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября и на которых у республиканцев крайне мало шансов успешно выступить, Трамп пытается сдержать рост цен на топливо, включая бензин и дизтопливо. Например, 13 сентября он подчеркнул, что удары по дизелю в России влияют на цены и в США. Только 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа об энергетическом перемирии хорошей инициативой.
Помимо автолюбителей, Трамп пытается успокоить американских фермеров, страдающих от удорожания удобрений в результате дестабилизации цепочек поставок из-за иранской кампании и торговой войны США с Канадой. Частью этой стратегии стало заявление президента о возможной сделке с Белоруссией по покупке калийных удобрений. «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений в Белоруссии. Цены будут значительно ниже, чем мы в настоящее время платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо», – написал Трамп 21 сентября в своей соцсети Truth Social. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии «свободных» калийных удобрений для западных стран.
Белорусская компания «Беларуськалий» подпала под американские ограничения летом 2021 г. В марте 2026 г. администрация Трампа заявила о решении снять эти санкции.
Фермеры входят в число основных электоральных групп республиканской партии и лично Трампа. Согласно данным экзитполов, во время президентских выборов 2024 г. из 444 округов, где фермерство является одним из главных двигателей экономики, Трамп одержал убедительную победу в 433. В среднем по этим округам он набрал 77,7%. Но сейчас это преимущество может испариться, что значительно осложнит ситуацию для республиканцев.
Как показывает агрегатор опросов Real Clear Politics, поддержка президента по вопросу инфляции сократилась до 27,4%. По данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA), цена на дизель достигла исторического максимума 22 сентября и составила $6,5 за галлон, а цена на бензин – $4,4 за галлон. Дороже всего в истории современных США бензин был в июне 2022 г. Тогда цена составляла $5. Касаясь вопросов, связанных с перемирием, 22 сентября Песков сказал: «Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру».
Трампу нужно энергетическое перемирие для удержания дипломатии на плаву и хотя бы символической стабилизации энергетических рынков, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. В противном случае, по его словам, Россия может снова усомниться в его миротворческих усилиях. «Трамп по-прежнему демонстрирует политическую волю к урегулированию конфликта, но располагает ли он инструментами воздействия на Зеленского и европейцев? Как минимум гипотетически снова способен застопорить выделение военно-экономических траншей Киеву или пригрозить Брюсселю очередными тарифами», – сказал эксперт.