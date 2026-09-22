Выдуманный триумф

Выдуманный триумфТрамп выдает уже существующее за свой успех
В надежде спасти свой безнадежно снижающийся рейтинг президент США Дональд Трамп объявил о долгожданной внешнеполитической победе. Согласно посту в его cоцсети Truth Social, Дания передала американцам «вечный» контроль «над безопасностью и другими нуждами» Гренландии. В свойственной ему манере Трамп опускает излишнюю конкретику.
Из его уст известно только о том, что США смогут расширить свое военное присутствие, а противники Вашингтона не смогут размещать там базы или вкладывать деньги. Дания и Гренландия подтвердили только факт возможности подписания соглашения на неделе, но также не уточнили его содержания. Только источники The New York Times сообщили, что Трамп преувеличил возможный уровень контроля США над островом. Например, якобы США не будут «контролировать безопасность» острова в одиночку, а продолжат сотрудничать на этом направлении с Данией.
Вероятность преувеличений со стороны Трампа не удивляет. Но его пост пока что единственное хоть как-то детализированное изложение возможного договора. Наиболее важное в нем – возможность ограничивать экономический доступ других государств к Гренландии.
В недрах острова скрыты важнейшие для технологического века минералы и редкоземельные ресурсы. Например, он обладает одним из самых больших в мире запасов молибдена. Одновременно с этим там действует жесткое экологическое законодательство, пока что ограничивающее возможности более масштабной геологоразведки и добычи. Наиболее известным примером является закон о минералах 2010 г. (Minerals Act).
Поэтому, когда речь идет об экономической составляющей сделки, вопрос не столько в том, сумели ли США закрепить за собой Гренландию, а в том, смогут ли они вынудить местное правительство ослабить экологические требования.
Разумеется, не стоит забывать и о военно-стратегической ценности Гренландии. Но тут для американского присутствия, по сути, ничего не изменилось. Потому что «вечное» военное присутствие у США практически было и так по договору 1951 г. (он бессрочный), как и эксклюзивная возможность ставить там свои базы. Напомним: ни у одной страны, кроме Дании (владеющей Гренландией) и США, нет на острове военных баз.
Переоценить стратегическую ценность Гренландии для США трудно: там и расширение стратегического охвата, и выход к Северному Ледовитому океану и залегающим там ресурсам. Но у США не было там конкурентов, а китайские базы и рудники на острове в принципе непредставимы. То есть и так существующее положение дел выдано Трампом за грандиозную победу.