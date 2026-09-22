Выдуманный триумф

Разумеется, не стоит забывать и о военно-стратегической ценности Гренландии. Но тут для американского присутствия, по сути, ничего не изменилось. Потому что «вечное» военное присутствие у США практически было и так по договору 1951 г. (он бессрочный), как и эксклюзивная возможность ставить там свои базы. Напомним: ни у одной страны, кроме Дании (владеющей Гренландией) и США, нет на острове военных баз.