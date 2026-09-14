Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом готовятся к проигрышу

Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом готовятся к проигрышуВопрос лишь в том, как сильно они проиграют промежуточные выборы
До промежуточных выборов в конгресс США остается 50 дней, и президент США республиканец Дональд Трамп обещает неслыханные подачки, чтобы помочь своей проигрывающей партии. В ходе партийного съезда 9–10 сентября он пообещал каждому американцу единоразовую выплату в $5000, если республиканцы сохранят за собой Капитолий. Позже он пообещал, что война, начатая им 28 февраля против Ирана, обязательно закончится, но только уже после промежуточных выборов и тогда же снизятся цены на бензин.
Несмотря на все эти обещания, согласно проекту Cook Political Report, из 435 мандатов в палате представителей конкурентными являются 37, а в сенате из 35 – девять (всего в сенате 100 мандатов, но каждые два года там переизбирается только треть). По подсчетам «Ведомостей» с опорой на актуальные рейтинги и электоральную историю в этих округах, демократы выиграют большинство в палате представителей с перевесом от 10 мест и больше. В сенате у республиканцев все еще есть шанс сохранить большинство, но, возможно, потерять один или два мандата. В случае потери двух мандатов у них останется большинство в 51 голос + голос вице-президента при расколе 50/50, но не все сенаторы-республиканцы всегда поддерживают президента.
Рейтинги как самого Трампа, так и его партии продолжают стагнировать ниже 40%. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, общенациональный рейтинг главы государства на 11 сентября составлял 39,3% (один из самых низких показателей за его второй срок), а республиканцев – 38,8%. Для сравнения: у демократов рейтинг тоже лишь 40%. Но одновременно с этим относительное большинство американцев готовы голосовать именно за демократов: 48,3% против 41,9%. Если же отслеживать динамику опросов с середины августа (всего их было 11), то показатели демократов в этот период в целом улучшались.
Демократам также больше доверяют в вопросах экономики – основного фактора для американского избирателя при принятии решения, за кого голосовать. По данным совместного опроса журнала The Economist и агентства YouGov, проведенного в период с 21 по 24 августа, 39% американцев считают, что демократы смогут лучше управлять экономикой, тогда как в пользу республиканцев высказалось 32%.
Но при этом у демократов меньше денег, чем у республиканцев. Согласно открытым данным, в начале июля демократы заявили Федеральной избирательной комиссии (FEC) о $16 млн на счетах при задолженности в $18 млн (накопилась ввиду медленного сбора средств и одновременных предварительных расходов, включая расходы на президентскую кампанию 2024 г.), а республиканцы показали отсутствие долгов и наличие $129 млн. Согласно открытым данным, на начало сентября республиканское финансовое преимущество сохраняется.
Кроме того, на этот раз партия ставит на большее количество прогрессивных кандидатов, которые считаются частью ее левого крыла. Это, в свою очередь, может навредить ее шансам среди независимых избирателей (не являются сторонниками ни одной из двух партий).
Но исторический тренд остается на стороне демократов. Со второй половины 1940-х гг. президентская партия почти всегда теряет большинство в палате представителей на промежуточных выборах. Cамым свежим исключением из этого правила был 2002 год, когда при республиканце Джордже Буше-младшем его однопартийцам удалось удержать обе палаты конгресса. Но тогдашний политический успех многие объясняли подъемом национального объединения в результате террористических атак 11 сентября 2001 г.
Победу демократов в палате представителей ожидает и руководитель «Дубравский консалтинга» политтехнолог Павел Дубравский. Он считает, что в сенате расклад пока менее очевидный, но в палате представителей республиканцам приходится выбирать между плохим и очень плохим исходами. Такого же мнения придерживается руководитель «Минченко консалтинга» политтехнолог Евгений Минченко. По его словам, Трамп растерял экономически ориентированных избирателей и разочаровал своих же сторонников войной в Иране. Но он подчеркнул, что, несмотря на такие комфортные условия, демократы не смогут одержать оглушительную победу в палате и выиграть сенат. «У демократов нет ни яркого лидера, ни уникальной повестки», – сказал эксперт.
Переход палаты к демократам гарантирует Трампу непреодолимый барьер всей его повестки, включая избирательную и иммиграционную реформы, подчеркнул заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Эксперт также подчеркнул, что демократы смогут инициировать слушания против Трампа по возможным конфликтам интересов, использованию исполнительной власти и многим другим вопросам вплоть до новых импичментов (Трампу уже дважды объявляли импичмент в первый срок в 2019 и 2021 гг.). Что касается внешней политики, то победа демократов не приведет к существенным ее изменениям, так как президент обладает в этой сфере наибольшим количеством полномочий.