Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом готовятся к проигрышу

Несмотря на все эти обещания, согласно проекту Cook Political Report, из 435 мандатов в палате представителей конкурентными являются 37, а в сенате из 35 – девять (всего в сенате 100 мандатов, но каждые два года там переизбирается только треть). По подсчетам «Ведомостей» с опорой на актуальные рейтинги и электоральную историю в этих округах, демократы выиграют большинство в палате представителей с перевесом от 10 мест и больше. В сенате у республиканцев все еще есть шанс сохранить большинство, но, возможно, потерять один или два мандата. В случае потери двух мандатов у них останется большинство в 51 голос + голос вице-президента при расколе 50/50, но не все сенаторы-республиканцы всегда поддерживают президента.