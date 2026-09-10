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Главная / Политика /

Трамп планирует выплатить по $500 миллиону американцев перед выборами в конгресс

Ксения Наумчик
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Администрация президента США Дональда Трампа намерена до промежуточных выборов в конгресс 3 ноября выплатить примерно 1 млн участников льготной программы медицинского страхования по $500. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Речь идет о программе обязательного медицинского страхования для американцев, не имеющих коммерческих страховок, известной как Obamacare. В администрации Трампа считают, что за последние годы в страховом фонде образовались избыточные средства из-за переплат участников программы. Дополнительные суммы появились также в результате политики президента по сокращению расходов в рамках льготной страховой программы.

Средства были перечислены на государственные счета. Теперь администрация планирует направить около 1 млн чеков на возмещение по $500. Axios отмечает, что Трамп рассчитывает представить выплаты как достижение своей администрации в сфере здравоохранения и использовать это для повышения поддержки Республиканской партии США.

10 сентября американский лидер предложил выплатить каждому взрослому американцу так называемые «трамповские дивиденды» в размере $5000, если республиканцы сохранят контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Reuters обратило внимание, что не сразу стало ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Так как в США проживает около 270 млн взрослых граждан, эта идея обойдется Трампу примерно в $1,35 трлн.

В августе Wired писал, что американский миллиардер Илон Маск может выделить от $100 млн до $200 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США в ноябре. По данным издания, деньги предполагается направить, в первую очередь, на повышение явки избирателей в ключевых штатах. Особое внимание будет уделено Техасу, где республиканец Кен Пакстон борется за место в сенате.

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