Трамп планирует выплатить по $500 миллиону американцев перед выборами в конгресс
Администрация президента США Дональда Трампа намерена до промежуточных выборов в конгресс 3 ноября выплатить примерно 1 млн участников льготной программы медицинского страхования по $500. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Речь идет о программе обязательного медицинского страхования для американцев, не имеющих коммерческих страховок, известной как Obamacare. В администрации Трампа считают, что за последние годы в страховом фонде образовались избыточные средства из-за переплат участников программы. Дополнительные суммы появились также в результате политики президента по сокращению расходов в рамках льготной страховой программы.
Средства были перечислены на государственные счета. Теперь администрация планирует направить около 1 млн чеков на возмещение по $500. Axios отмечает, что Трамп рассчитывает представить выплаты как достижение своей администрации в сфере здравоохранения и использовать это для повышения поддержки Республиканской партии США.
10 сентября американский лидер предложил выплатить каждому взрослому американцу так называемые «трамповские дивиденды» в размере $5000, если республиканцы сохранят контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Reuters обратило внимание, что не сразу стало ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Так как в США проживает около 270 млн взрослых граждан, эта идея обойдется Трампу примерно в $1,35 трлн.
В августе Wired писал, что американский миллиардер Илон Маск может выделить от $100 млн до $200 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США в ноябре. По данным издания, деньги предполагается направить, в первую очередь, на повышение явки избирателей в ключевых штатах. Особое внимание будет уделено Техасу, где республиканец Кен Пакстон борется за место в сенате.