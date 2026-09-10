Трамп пообещал по $5000 каждому взрослому американцу при победе республиканцев

20 августа Wired писал, что американский миллиардер Илон Маск может выделить от $100 млн до $200 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США в ноябре. По данным издания, деньги предполагается направить, в первую очередь, на повышение явки избирателей в ключевых штатах. Особое внимание будет уделено Техасу, где республиканец Кен Пакстон борется за место в сенате.