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Трамп пообещал по $5000 каждому взрослому американцу при победе республиканцев

Инна Шульгина

Президент США Дональд Трамп выплатит каждому взрослому американцу так называемые «трамповские дивиденды» в размере $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Он озвучил это предложение на съезде Республиканской партии, передает Reuters.

Издание обратило внимание, что не сразу стало ясно, как будут осуществляться выплаты и будут ли они законными. Так как в США проживает около 270 млн взрослых граждан, эта идея обойдется Трампу примерно в $1,35 трлн.

«Мы отдаем будущее Америки радикальным левым демократам, и наша страна потратит следующее десятилетие на то, чтобы снова встать на ноги. Голосуйте за республиканцев, и мы оставим после себя наследие на многие поколения», – сказал Трамп.

20 августа Wired писал, что американский миллиардер Илон Маск может выделить от $100 млн до $200 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США в ноябре. По данным издания, деньги предполагается направить, в первую очередь, на повышение явки избирателей в ключевых штатах. Особое внимание будет уделено Техасу, где республиканец Кен Пакстон борется за место в сенате.

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