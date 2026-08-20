Маск планирует выделить до $200 млн республиканцам на промежуточных выборах
Американский миллиардер Илон Маск может выделить от $100 млн до $200 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США в ноябре. Об этом сообщил журнал Wired со ссылкой на представителей администрации президента США Дональда Трампа, знакомых с планами бизнесмена.
По данным издания, средства предполагается направить прежде всего на повышение явки избирателей в ключевых штатах. Особое внимание будет уделено Техасу, где республиканец Кен Пакстон борется за место в сенате. Результат этой гонки может повлиять на то, какая партия получит контроль над верхней палатой конгресса.
Пакстон существенно уступает своему сопернику-демократу Джеймсу Таларико по объему собранных пожертвований. Согласно последним данным Федеральной избирательной комиссии США, Таларико привлек около $69 млн, тогда как Пакстон – порядка $9 млн.
Представитель политического комитета Маска America PAC отказался комментировать планы по расходам. Ранее The New York Times сообщала, что бизнесмен разрешил своему комитету потратить не менее $100 млн на промежуточные выборы 2026 г.
В 2024 г. America PAC уже участвовал в мобилизации сторонников Трампа в колеблющихся штатах. Комитет заплатил сторонним компаниям более $46 млн за работу с избирателями, которые поддерживали республиканца, но обычно редко участвовали в голосовании.
9 августа Reuters писал, что американские демократы в палате представителей готовят масштабные расследования в отношении компаний и финансовых структур, связанных с Трампом. При этом немедленный импичмент президента в их планы пока не входит. В партии рассчитывают, что изучение деятельности корпоративных и финансовых игроков окажется более результативным, чем прямой конфликт с Белым домом, который, как ожидается, будет сопротивляться надзору.