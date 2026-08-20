Маск планирует выделить до $200 млн республиканцам на промежуточных выборах

9 августа Reuters писал, что американские демократы в палате представителей готовят масштабные расследования в отношении компаний и финансовых структур, связанных с Трампом. При этом немедленный импичмент президента в их планы пока не входит. В партии рассчитывают, что изучение деятельности корпоративных и финансовых игроков окажется более результативным, чем прямой конфликт с Белым домом, который, как ожидается, будет сопротивляться надзору.