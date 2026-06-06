Трамп заявил, что Маск «снова его друг»

Президент США напомнил, что с первого дня пребывания у власти отменил директиву администрации Джо Байдена, устанавливавшую целевые показатели по переходу на электромобили. «Они хотели, чтобы ваши тракторы были полностью электрическими. Они хотели, чтобы ваши машины были полностью электрическими», – обратился к фермерам Трамп.