Трамп заявил, что Маск «снова его друг»
Президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении отношений с бизнесменом Илоном Маском, несмотря на прежние разногласия. Об этом он рассказал на мероприятии, посвященном вопросам сельского хозяйства. Трансляцию вел телеканал Fox News.
«У Илона был неудачный момент, но теперь он снова мой друг. Он на 80% гениален, а на 20% бывают небольшие неудачные моменты», – заявил Трамп, добавив, что в целом любит электромобили.
Президент США напомнил, что с первого дня пребывания у власти отменил директиву администрации Джо Байдена, устанавливавшую целевые показатели по переходу на электромобили. «Они хотели, чтобы ваши тракторы были полностью электрическими. Они хотели, чтобы ваши машины были полностью электрическими», – обратился к фермерам Трамп.
В мае 2025 г. Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, одобрение проекта конгрессом могло привести к росту дефицита бюджета.
После этого Маск покинул пост главы созданного для него департамент эффективности государственного управления (DOGE). Позже Трамп написал, что сам попросил миллиардера покинуть администрацию, отменил господдержку его компании по производству электрокаров Tesla.
Президент США назвал бизнесмена «сумасшедшим», а миллиардер пригрозил американскому лидеру раскрыть данные о предполагаемой связи Трампа со скандальным делом умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна.