Главные причины и последствия конфликта Трампа и Маска

Главные причины и последствия конфликта Трампа и МаскаКак поссорились бизнесмен и президент и во что им это обошлось
5 июня президент США Дональд Трамп назвал бизнесмена Илона Маска «сумасшедшим», а миллиардер пригрозил американскому лидеру раскрыть данные о предполагаемой связи Трампа со скандальным делом умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна. Еще недавно бывшие близкими союзниками они проводили совместные интервью, Маск возглавлял созданный для него департамент эффективности государственного управления (DOGE), а Трамп поручал бизнесмену провести аудит расходов Пентагона и всех ключевых федеральный ведомств.
«Ведомости» собрали главные заявления конфликта и его хронологию – от золотого ключа от Белого дома для Маска до призыва к импичменту Трампу.
Хронология событий
30 мая президент США Трамп и бизнесмен Маск провели прощальную пресс-конференцию. Глава государства поблагодарил Маска за «невероятную» работу на посту главы DOGE, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. Тогда Трамп вручил бизнесмену золотой ключ от Белого дома в качестве подарка. Президент подчеркнул, что работа департамента будет продолжена, а люди из команды Маска «остаются, они никуда не уходят». Трамп также заявил, что, несмотря на уход с государственной должности, Маск будет «появляться время от времени».
За два дня до этого, 28 мая, Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, одобрение проекта конгрессом может привести к росту дефицита бюджета. Трамп назвал свою инициативу «большим прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill, BBB). Она предусматривает продление налоговых послаблений, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, отмену налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы и пр.
Уже после ухода с поста руководителя DOGE Маск высказывается более резко. 3 июня в соцсети X он называет законопроект «отвратительным» и «мерзким».
Все эти дни Трамп игнорировал высказывания своего бывшего советника. Как писал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Трамп преуменьшал любую конфронтацию с Маском на встречах со своими соратниками и сенаторами-республиканцами. Глава государства не планировал делать конфликт публичным.
Маск, в свою очередь, продолжал критиковать предложения Трампа на своей странице в X. Трамп прервал молчание на приветственной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 5 июня. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме он заявляет, что у них с Маском были отличные отношения: «Не знаю, будут ли они такими теперь».
Позже перепалка перешла в интернет: Маск ответил Трампу в принадлежащей ему соцсети X, Трамп – на своей платформе Truth Social. Республиканец написал, что сам попросил миллиардера покинуть администрацию, отменил господдержку его компании по производству электрокаров Tesla, «которые больше никому не были нужны», – и после этого «он просто сошел с ума».
Позже Трамп заявил, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете – это прекратить государственные субсидии и контракты с Маском. Трамп отметил, что всегда удивлялся отсутствию такого решения во время президентского срока Джо Байдена. После этого Маск написал о наличии у него «настоящей бомбы». Он заявил, что президент Трамп фигурирует в деле Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними. «Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы», – заявил Маск и поддержал идею объявить импичмент Трампу.
«Шаг назад»
После объявления о прекращении субсидирования проектов Маска со стороны администрации Трампа, бизнесмен заявил, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon. Один из пользователей призвал Маска «остыть и сделать шаг назад на пару дней». Маск назвал совет хорошим и неожиданно отменил свое решение. «Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», – написал он в X.
Американский инвестор Бил Экман обратился к обеим сторонам в X. Он заявил, что они должны заключить мир «на благо нашей великой страны» и отметил, что «вместе мы гораздо сильнее, чем по отдельности». Маск также согласился с этим.
По информации Politico, Белый дом ведет подготовку телефонного разговора между Трампом и Маском после их публичной ссоры.
Последствия конфликта
Стороны уже получили первые финансовые потери. Издание Axios, анализируя рыночные последствия их словесной перепалки, пишет, что акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) упали на 8%, что обошлось президенту в $202 млн. Кроме того, стоимость мемкоина, связанного с Трампом, снизилась на 10%, уменьшив его состояние еще на $900 млн. Таким образом, суммарные потери Трампа за один день составили более $1,1 млрд.
Аналитики ожидают политических последствий. Reuters со ссылкой на неназванного республиканского стратега пишет, что Маск был значительной частью президентской кампании 2024 г. и его беспокоит, что бизнесмен может пропустить промежуточные выборы 2026 г., когда проводится голосование в палату представителей и сенат США.
The New York Times (NYT) предупреждает об отсутствии альтернатив у NASA по доставке астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС). Другие компании имеют проблемы с запуском своих аппаратов, а отмена всех контрактов со SpaceX может оставить многие полезные грузы федерального правительства на Земле. Издание отмечает, что на фоне этого NASA могут вернуться к закупке мест в российских «Союзах».