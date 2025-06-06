Главные причины и последствия конфликта Трампа и Маска

30 мая президент США Трамп и бизнесмен Маск провели прощальную пресс-конференцию. Глава государства поблагодарил Маска за «невероятную» работу на посту главы DOGE, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне. Тогда Трамп вручил бизнесмену золотой ключ от Белого дома в качестве подарка. Президент подчеркнул, что работа департамента будет продолжена, а люди из команды Маска «остаются, они никуда не уходят». Трамп также заявил, что, несмотря на уход с государственной должности, Маск будет «появляться время от времени».