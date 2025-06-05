Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Илон Маск предложил объявить импичмент Трампу

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск объявил, что выступает за идею об импичменте президента США Дональда Трампа. Он написал об этом в соцсети X. Заменой американскому лидеру, по его мнению, должен стать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В ходе публичной перепалки Трампа и Маска последний заявил, что лидер государства фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Именно по этой причине, утверждает бизнесмен, «файлы Эпштейна» не были опубликованы.

Президент назвал Маска «сумасшедшим», объяснив, что так на него повлияло прекращение субсидирования электромобилей, о чем бизнесмен знал за несколько месяцев до принятие решения. Трамп подчеркнул, что «самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном».

Маск покинул администрацию Трампа в конце мая. До этого он был председателем Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), который занимался в том числе сокращением расходов США. Затем бизнесмен объявил, что должен уйти из политики и уделить время управлению своими компаниями (SpaceX и Tesla), а также раскритиковал новый бюджетный законопроект Трампа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных