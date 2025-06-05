Илон Маск предложил объявить импичмент Трампу

Маск покинул администрацию Трампа в конце мая. До этого он был председателем Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), который занимался в том числе сокращением расходов США. Затем бизнесмен объявил, что должен уйти из политики и уделить время управлению своими компаниями (SpaceX и Tesla), а также раскритиковал новый бюджетный законопроект Трампа.