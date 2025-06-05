Илон Маск предложил объявить импичмент Трампу
Бизнесмен Илон Маск объявил, что выступает за идею об импичменте президента США Дональда Трампа. Он написал об этом в соцсети X. Заменой американскому лидеру, по его мнению, должен стать вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В ходе публичной перепалки Трампа и Маска последний заявил, что лидер государства фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Именно по этой причине, утверждает бизнесмен, «файлы Эпштейна» не были опубликованы.
Президент назвал Маска «сумасшедшим», объяснив, что так на него повлияло прекращение субсидирования электромобилей, о чем бизнесмен знал за несколько месяцев до принятие решения. Трамп подчеркнул, что «самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном».
Маск покинул администрацию Трампа в конце мая. До этого он был председателем Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), который занимался в том числе сокращением расходов США. Затем бизнесмен объявил, что должен уйти из политики и уделить время управлению своими компаниями (SpaceX и Tesla), а также раскритиковал новый бюджетный законопроект Трампа.