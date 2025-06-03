Маск раскритиковал бюджетный проект Трампа
Бизнесмен и бывший глава департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) США Илон Маск вновь раскритиковал бюджетный законопроект президента страны Дональда Трампа – в этот раз он назвал инициативу «отвратительной мерзостью».
«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный <...> законопроект конгресса о расходах является отвратительным и мерзким», – написал он в X.
28 мая Маск заявил, что разочарован законопроектом Трампа о сокращении федеральных расходов. По его версии, предложение подрывает итоги работы DOGE.
В конце мая Маск объявил об уходе с поста специального государственного служащего при администрации президента США Трампа. Он поблагодарил главу страны за возможность сокращать неэффективные расходы, а также выразил уверенность, что миссия департамента будет только укрепляться.
Трамп поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне.