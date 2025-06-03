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Маск раскритиковал бюджетный проект Трампа

Ведомости

Бизнесмен и бывший глава департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) США Илон Маск вновь раскритиковал бюджетный законопроект президента страны Дональда Трампа – в этот раз он назвал инициативу «отвратительной мерзостью». 

«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный <...> законопроект конгресса о расходах является отвратительным и мерзким», – написал он в X.

28 мая Маск заявил, что разочарован законопроектом Трампа о сокращении федеральных расходов. По его версии, предложение подрывает итоги работы DOGE.

В конце мая Маск объявил об уходе с поста специального государственного служащего при администрации президента США Трампа. Он поблагодарил главу страны за возможность сокращать неэффективные расходы, а также выразил уверенность, что миссия департамента будет только укрепляться.

Трамп поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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