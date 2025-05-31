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Дональд Трамп провел прощальную пресс-конференцию с Илоном Маском

Президент поблагодарил бизнесмена за работу, а тот пообещал остаться другом и советником
Людмила Чернова
TASS
TASS

Президент США Дональд Трамп поблагодарил бизнесмена Илона Маска за «невероятную» работу, отметив, что он кардинально изменил устоявшиеся подходы к ведению дел в Вашингтоне.

«Но снова скажу: Илон оказал невероятную услугу – никого подобного ему нет. Ему пришлось пройти через нападки и критику, и это позорно, ведь он – потрясающий патриот. Хорошая новость в том, что 90% страны это понимают, они это ценят», – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с Максом по случаю его последнего дня работы в правительстве.

«С помощью Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илон кардинально изменил устаревшие подходы к делам в Вашингтоне, – подчеркнул американский лидер. – DOGE привел в правительство гениев с инженерным складом ума и невероятно талантливых специалистов по компьютерным технологиям».

Трамп считает, что несмотря на уход с государственной должности, Маск будет «появляться время от времени». Президент подчеркнул, что работа департамента будет продолжена, а люди из команды Маска «остаются, они никуда не уходят».

«Но служение Илона Америке не имеет аналогов в современной истории. Он уже руководит одной из самых инновационных автомобильных компаний в мире», – заявил президент.

Трамп вручил Маску подарок в честь его официальных проводов с государственной службы. «От имени нашей страны. Спасибо, Илон. Береги себя», – сказал президент, передавая Маску памятный золотой ключ.

Маск в свою очередь подчеркнул, что намерен остаться другом и советником Трампа.

«И, конечно, если президент попросит меня о чем-то, я всегда в его распоряжении, – сказал Маск. – Это не конец DOGE, а на самом деле начало».

Маск отметил, что его роль специального правительственного чиновника была временной и длилась 134 дня.

«Но команда DOGE будет становиться только сильнее со временем, ее влияние – только расти. Я сравниваю это с буддизмом – это как образ жизни. Она проникает во все слои государственного управления, и я уверен, что со временем мы увидим триллион долларов в виде сэкономленных и сокращенных напрасных расходов», – сказал он.

Маск заметил, что по расчетам команды DOGE, разница между бюджетами 2025 и 2026 финансовых годов уже составляет более $160 млрд, и эта цифра продолжает расти.

«Мы ожидаем, что она скоро превысит $200 млрд. Думаю, команда DOGE делает невероятную работу. И будет продолжать ее делать. А я останусь рядом, как друг и советник президента. И с нетерпением жду момента, когда вновь окажусь в этом удивительном зале», – сказал он.

Ранее Трамп подтвердил, что пятница станет последним днем работы Маска на посту главы DOGE.

29 мая Маск сообщил, что его срок в должности специального государственного служащего завершается, и выразил благодарность Трампу за предоставленную возможность поработать над снижением неэффективных расходов в государственном секторе.

«Сопрезидент США»: Илон Маск попрощался с политикой
Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил об уходе с поста специального государственного служащего при администрации президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил главу страны за возможность сокращать неэффективные расходы, а также выразил уверенность, что миссия департамента эффективности правительства (DOGE), которым он руководил, будет только укрепляться, поскольку со временем станет образом жизни власти. Какой карьерный путь проделал миллиардер, – в галерее «Ведомостей».Илон Маск родился 28 июня 1971 г. в одном из самых современных городов Южной Африки Претории. Его отец работал инженером, мать – моделью и специалистом по питанию. Первый компьютер он получил в возрасте десяти лет после развода родителей. Именно на нем научился программировать, разработал видеоигру Blast Star и продал ее за $500. Выглядела она довольно простой: игроки стреляли по рядам инопланетян из лазерной пушки. Илон Маск заинтересовался физикой еще мальчишкой: «В детстве меня поражало, как много вещей способны взорваться при желании. Удивительно, что у меня до сих пор все десять пальцев».
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Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил об уходе с поста специального государственного служащего при администрации президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил главу страны за возможность сокращать неэффективные расходы, а также выразил уверенность, что миссия департамента эффективности правительства (DOGE), которым он руководил, будет только укрепляться, поскольку со временем станет образом жизни власти. Какой карьерный путь проделал миллиардер, – в галерее «Ведомостей».

Илон Маск родился 28 июня 1971 г. в одном из самых современных городов Южной Африки Претории. Его отец работал инженером, мать – моделью и специалистом по питанию. Первый компьютер он получил в возрасте десяти лет после развода родителей. Именно на нем научился программировать, разработал видеоигру Blast Star и продал ее за $500. Выглядела она довольно простой: игроки стреляли по рядам инопланетян из лазерной пушки. Илон Маск заинтересовался физикой еще мальчишкой: «В детстве меня поражало, как много вещей способны взорваться при желании. Удивительно, что у меня до сих пор все десять пальцев». / Reuters

24 мая The Washington Post сообщила, что Маск сократил политическую деятельность и стал уделять больше внимание своему бизнесу (Tesla и SpaceX), потому что разочаровался в «недостаточных» результатах. Он также был обеспокоен безопасностью своей семьи, отметили источники газеты.

20 мая Маск заявил, что останется главой Tesla как минимум на пять лет и сократит свои расходы на политику. На фоне этих заявлений акции Tesla выросли на 3,6%, однако затем скорректировались. С начала 2025 г. их стоимость снизилась на 14%. В конце апреля стало известно, что бизнесмен потерял $113 млрд с 17 января – 25% своего состояния.

Как писало агентство Reuters, отставка Маска, произошедшая вечером 28 мая, осуществилась без предварительной встречи с Трампом. Он покинул администрацию «быстро и тихо». По словам источника, знакомого с ситуацией, решение об отставке Маска было принято «на уровне высшего руководства».

О Путине и украинском конфликте

Трамп в ходе пресс-конференции снова заявил, что хорошо знает президента России Владимира Путина и прошел с ним через многое, имея в виду обвинения в «сговоре» с Москвой, которые звучали во время его первого президентского срока.

Он также поправил журналиста, назвавшего президента России «упрямым», добавив, что президент Украины Владимир Зеленский тоже упрямый.

«И Зеленский. Очень упрямый Зеленский тоже», – подчеркнул Трамп.

Трамп выразил разочарование тем, что Москва продолжает вести боевые действия в то время, как идет мирный процесс.

«Я увидел то, что меня поразило. А я не люблю сюрпризы, и это меня очень разочаровало, – сказал он. – При этом я хотел бы, чтобы все это закончилось… Я хочу, чтобы это прекратилось».

29 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти стремятся дезориентировать Трампа и вернуть Соединенные Штаты к жесткой антироссийской позиции. По его словам, никакие санкции или другие враждебные шаги в отношении России не смогут предотвратить поражение режима Зеленского.

Торговый спор с Китаем

Трамп заявил, что уверен, что поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином о предполагаемом нарушении торгового соглашения между странами.

«Они нарушили важную часть соглашения, которое мы заключили, – сказал Трамп. – «Уверен, я поговорю с председателем Си, надеюсь, мы сможем уладить это. Но да, факт есть: соглашение нарушено».

30 мая Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Китайская сторона полностью нарушила соглашение с США о сокращении пошлин.

12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. Трамп тогда отметил, что переговоры с Китаем были дружественными и продуктивными и привели к «отличной сделке».

О возможной ядерной сделке с Ираном

Трамп заявил, что Вашингтон очень близок к достижению соглашения с Ираном по ядерному вопросу.

«Я думаю, у нас есть шанс заключить сделку с Ираном. Они не хотят быть уничтоженными, им проще заключить соглашение. И, как мне кажется, это может произойти в обозримом будущем. Это было бы прекрасно – достичь соглашения без того, чтобы бомбы падали по всему Ближнему Востоку. Это было бы очень хорошо. Мы хотим, чтобы они были в безопасности, чтобы у них было успешное государство. Пусть это будет великая нация. Но при этом у них не может быть ядерного оружия – все очень просто. И, думаю, мы довольно близки к соглашению с Ираном», – сказал он.

26 мая Трамп сообщил о «значительном продвижении» в переговорах по «ядерной сделке» с Тегераном. При посредничестве Омана состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой «ядерной сделке» и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; 2015 г.), фактически не работающему после выхода из него США в 2018 г.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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