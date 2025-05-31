Дональд Трамп провел прощальную пресс-конференцию с Илоном Маском

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Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил об уходе с поста специального государственного служащего при администрации президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил главу страны за возможность сокращать неэффективные расходы, а также выразил уверенность, что миссия департамента эффективности правительства (DOGE), которым он руководил, будет только укрепляться, поскольку со временем станет образом жизни власти. Какой карьерный путь проделал миллиардер, – в галерее «Ведомостей».



Илон Маск родился 28 июня 1971 г. в одном из самых современных городов Южной Африки Претории. Его отец работал инженером, мать – моделью и специалистом по питанию. Первый компьютер он получил в возрасте десяти лет после развода родителей. Именно на нем научился программировать, разработал видеоигру Blast Star и продал ее за $500. Выглядела она довольно простой: игроки стреляли по рядам инопланетян из лазерной пушки. Илон Маск заинтересовался физикой еще мальчишкой: «В детстве меня поражало, как много вещей способны взорваться при желании. Удивительно, что у меня до сих пор все десять пальцев». / Reuters