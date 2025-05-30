Небензя: удары по ВПК Украины преподносят Трампу как атаки по мирным объектам

Кремль, в свою очередь, не стал комментировать заявление Трампа. «Я, честно говоря, не стал бы комментировать. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем: мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», – заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.