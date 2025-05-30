Небензя: удары по ВПК Украины преподносят Трампу как атаки по мирным объектам
Удары России по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины преподносят президенту США Дональду Трампу как целенаправленные атаки по мирным объектам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Трансляцию мероприятия проводит Telegram-канал постпредства РФ при ООН.
По его мнению, именно на внимание Трампа рассчитаны заявления вовлеченных в украинский конфликт западных политиков. Они рассчитывают помешать главе США наладить отношения с Россией, добавил Небензя.
27 мая Трамп в социальной сети Truth Social написал, что, если бы не его вмешательство, с Россией произошло бы «много плохих вещей». После этих слов главы США руководитель пресс-службы американского госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что последние заявления Трампа о России не стоит рассматривать как его разочарование.
Кремль, в свою очередь, не стал комментировать заявление Трампа. «Я, честно говоря, не стал бы комментировать. Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем: мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично», – заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле приходят к выводу о недостаточной информированности Трампа о происходящем в контексте противостояния РФ и Украины. По его словам, Москва отслеживает все заявления американского лидера. В РФ видят, что Трампа не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки проводит Украина против мирных российских городов.
Небензя говорил, что украинские власти стремятся дезориентировать Трампа и вернуть США к жесткой антироссийской позиции.