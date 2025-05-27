Госдеп: заявления Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование
Последние заявления президента США Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как его разочарование. Об этом сообщила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга. Трансляцию проводил телеканал Fox News.
«Это заявление человека, который руководит усилиями по достижению мира в самых разных регионах. Он ясно и совершенно прозрачно выражает свое мнение о происходящем», – сказала она.
По мнению Брюс, российская сторона должна отнестись серьезно к этим заявлениям. Она напомнила, что в распоряжении Трамп есть различные средства, благодаря которым он может убедиться в том, что позиция США может быть использована, чтобы оказать влияние на прекращение военных действий на Украине.