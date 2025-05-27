Трамп выступил с угрозами России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорил, что Трамп стремился закончить конфликт России и Украины для обеспечения глобальной стабильности, но сейчас будет выбирать курс в зависимости от реакции Путина. Он добавил, что уже скоординировал с Белым домом законопроект о санкциях против России, который наложит пошлины в 500% на страны, покупающие ее энергоносители.