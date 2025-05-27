Трамп выступил с угрозами России

Трамп выступил с угрозами РоссииБез него произошло бы «много плохих вещей», заявил американский лидер
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что если бы не его вмешательство, то с Россией произошло бы «много плохих вещей». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявлял, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине.
27 мая газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы уже на текущей неделе.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорил, что Трамп стремился закончить конфликт России и Украины для обеспечения глобальной стабильности, но сейчас будет выбирать курс в зависимости от реакции Путина. Он добавил, что уже скоординировал с Белым домом законопроект о санкциях против России, который наложит пошлины в 500% на страны, покупающие ее энергоносители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться по всем вопросам, но выполняют достигнутые договоренности, несмотря на критику Трампа ударов России по Украине.