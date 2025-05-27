Грэм: Вашингтон будет выбирать курс исходя из позиции Москвы
Президент США Дональд Трамп стремился закончить конфликт России и Украины для обеспечения глобальной стабильности, но сейчас будет выбирать курс в зависимости от реакции президента РФ Владимира Путина. Об этом написал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, его письмо опубликовано в The Wall Street Journal.
«В зависимости от того, как отреагирует Россия, мы узнаем, какой курс выбрать», – заявил Грэм. Трамп попросил Путина предоставить основные требования к прекращению огня. Это действие, по мнению сенатора, усилило препятствия к достижению мира.
Грэм добавил, что уже скоординировал с Белым домом законопроект о санкциях против России, который наложит пошлины в 500% на страны, покупающие ее энергоносители.
22 мая Грэм высказался в социальной сети Х, что Москва якобы уклоняется от переговоров с Киевом. Решения Путина относительно украинского конфликта, написал Грэм, могут негативно сказаться на интересах Китая и других стран – союзников России.
16 мая в Турции Грэм рассказал представителям Украины и стран Европы о законопроекте с новыми «сокрушительными» санкциями против России и тарифами для стран, которые покупают российские нефть, газ и другие ключевые товары. Сенатор указал, что пошлины вступят в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.
Грэм включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.