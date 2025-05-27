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Грэм: Вашингтон будет выбирать курс исходя из позиции Москвы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп стремился закончить конфликт России и Украины для обеспечения глобальной стабильности, но сейчас будет выбирать курс в зависимости от реакции президента РФ Владимира Путина. Об этом написал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, его письмо опубликовано в The Wall Street Journal.

«В зависимости от того, как отреагирует Россия, мы узнаем, какой курс выбрать», – заявил Грэм. Трамп попросил Путина предоставить основные требования к прекращению огня. Это действие, по мнению сенатора, усилило препятствия к достижению мира.

Грэм добавил, что уже скоординировал с Белым домом законопроект о санкциях против России, который наложит пошлины в 500% на страны, покупающие ее энергоносители.

22 мая Грэм высказался в социальной сети Х, что Москва якобы уклоняется от переговоров с Киевом. Решения Путина относительно украинского конфликта, написал Грэм, могут негативно сказаться на интересах Китая и других стран – союзников России.

16 мая в Турции Грэм рассказал представителям Украины и стран Европы о законопроекте с новыми «сокрушительными» санкциями против России и тарифами для стран, которые покупают российские нефть, газ и другие ключевые товары. Сенатор указал, что пошлины вступят в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.

Грэм включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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