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Сенатор Грэм предупредил КНР о последствиях из-за решений Путина по Украине

Ведомости

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, высказал предположение, что решения российского президента Владимира Путина относительно украинского конфликта могут негативно сказаться на интересах Китая и других стран-союзников России. В социальной сети X политик заявил, что российское руководство якобы уклоняется от переговоров с Киевом.

Сенатор заявил, что большинство его коллег в верхней палате американского конгресса убеждены в нежелании Путина вести серьезные переговоры, поскольку тот рассчитывает на ослабление позиций США и их союзников со временем. Грэм выразил уверенность, что подобная стратегия окажется неэффективной, а ее последствия могут распространиться на Китайскую Народную Республику и другие государства.

Также политик сообщил о состоявшейся встрече с китайским послом в США Се Фэном, где в числе прочих тем обсуждалась ситуация вокруг украинского конфликта.

16 мая в Турции Грэм презентовал представителям Украины и стран Европы законопроект с новыми «сокрушительными» санкциями против России и тарифами для стран, которые покупают российские нефть, газ и другие ключевые товары, если Путин не начнет серьезные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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