Сенатор Грэм предупредил КНР о последствиях из-за решений Путина по Украине
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, высказал предположение, что решения российского президента Владимира Путина относительно украинского конфликта могут негативно сказаться на интересах Китая и других стран-союзников России. В социальной сети X политик заявил, что российское руководство якобы уклоняется от переговоров с Киевом.
Сенатор заявил, что большинство его коллег в верхней палате американского конгресса убеждены в нежелании Путина вести серьезные переговоры, поскольку тот рассчитывает на ослабление позиций США и их союзников со временем. Грэм выразил уверенность, что подобная стратегия окажется неэффективной, а ее последствия могут распространиться на Китайскую Народную Республику и другие государства.
Также политик сообщил о состоявшейся встрече с китайским послом в США Се Фэном, где в числе прочих тем обсуждалась ситуация вокруг украинского конфликта.
16 мая в Турции Грэм презентовал представителям Украины и стран Европы законопроект с новыми «сокрушительными» санкциями против России и тарифами для стран, которые покупают российские нефть, газ и другие ключевые товары, если Путин не начнет серьезные переговоры.