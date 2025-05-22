Сенатор Грэм предупредил КНР о последствиях из-за решений Путина по Украине

Сенатор заявил, что большинство его коллег в верхней палате американского конгресса убеждены в нежелании Путина вести серьезные переговоры, поскольку тот рассчитывает на ослабление позиций США и их союзников со временем. Грэм выразил уверенность, что подобная стратегия окажется неэффективной, а ее последствия могут распространиться на Китайскую Народную Республику и другие государства.