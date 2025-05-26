Трамп пригрозил России санкциями из-за ударов по Украине

Законопроект Грэма предполагает пошлины до 500% на товары любой страны, которая импортирует нефть, газ и уран из России. Документ должен был быть принят, если российская сторона откажется от 30-дневного прекращения огня в конфликте с Украиной. В качестве ответной меры Путин предложил провести первые с 2022 г. прямые переговоры двух стран. Они прошли в Стамбуле 16 мая.