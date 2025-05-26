Трамп пригрозил России санкциями из-за ударов по Украине

Трамп пригрозил России санкциями из-за ударов по УкраинеОн выразил недовольство, что это происходит во время переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
В ходе общения с журналистами перед посадкой в самолет Трамп выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина на Украине. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.
«Мне это совсем не нравится», – подчеркнул американский лидер.
23 мая New Lines со ссылкой на источник писал, что госсекретарь США Марко Рубио намерен ужесточить антироссийские санкции, но Трамп против. Речь идет о принятии законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Собеседник журнала уточнил, что Рубио «почти ежедневно» затрагивает вопрос о рестрикциях.
Законопроект Грэма предполагает пошлины до 500% на товары любой страны, которая импортирует нефть, газ и уран из России. Документ должен был быть принят, если российская сторона откажется от 30-дневного прекращения огня в конфликте с Украиной. В качестве ответной меры Путин предложил провести первые с 2022 г. прямые переговоры двух стран. Они прошли в Стамбуле 16 мая.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы президент США заявил, что конфликтующие стороны скоро продолжат переговоры и обсудят условия мира. Он заметил, что введение антироссийских санкций приведет лишь к усложнению процесса по решению конфликта.