New Lines: Рубио почти ежедневно ставит вопрос о новых антироссийских санкциях

Законопроект Грэма включает в себя пошлины до 500% на товары любой страны, которая импортирует российские нефть, газ и уран. Он должен был быть принят, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня в конфликте с Украиной. Однако в качестве ответной меры Владимир Путин предложил провести первые с 2022 г. прямые переговоры двух стран, которые прошли 16 мая в Стамбуле. The New York Times затем назвала эту встречу тактической победой России.