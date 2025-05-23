New Lines: Рубио почти ежедневно ставит вопрос о новых антироссийских санкциях
Госсекретарь США Марко Рубио хочет ужесточения санкций против России, но президент страны Трамп против, сообщил журнал New Lines со ссылкой на источник, близкий к главе госдепа. Речь идет о принятии законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
Источник обратил внимание на то, как «почти ежедневно» Рубио поднимает вопрос о принятии рестрикций. Такое действие «фактически поставит крест на любых попытках перезагрузки отношений с Москвой», заявил он. Но Трамп, по данным газеты, не хочет вводить дополнительные антироссийские санкции.
Законопроект Грэма включает в себя пошлины до 500% на товары любой страны, которая импортирует российские нефть, газ и уран. Он должен был быть принят, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня в конфликте с Украиной. Однако в качестве ответной меры Владимир Путин предложил провести первые с 2022 г. прямые переговоры двух стран, которые прошли 16 мая в Стамбуле. The New York Times затем назвала эту встречу тактической победой России.
19 мая Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, после которого президент России заявил о «правильном пути», на котором находится страна, а лидер США назвал диалог очень хорошим и пообещал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. Сейчас конфликт находится в стадии разработки меморандума, подписание которого может привести страны к мирному договору, если условия обоих государств будут выполнены.