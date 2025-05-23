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New Lines: Рубио почти ежедневно ставит вопрос о новых антироссийских санкциях

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио хочет ужесточения санкций против России, но президент страны Трамп против, сообщил журнал New Lines со ссылкой на источник, близкий к главе госдепа. Речь идет о принятии законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Источник обратил внимание на то, как «почти ежедневно» Рубио поднимает вопрос о принятии рестрикций. Такое действие «фактически поставит крест на любых попытках перезагрузки отношений с Москвой», заявил он. Но Трамп, по данным газеты, не хочет вводить дополнительные антироссийские санкции.

Законопроект Грэма включает в себя пошлины до 500% на товары любой страны, которая импортирует российские нефть, газ и уран. Он должен был быть принят, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня в конфликте с Украиной. Однако в качестве ответной меры Владимир Путин предложил провести первые с 2022 г. прямые переговоры двух стран, которые прошли 16 мая в Стамбуле. The New York Times затем назвала эту встречу тактической победой России.

19 мая Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, после которого президент России заявил о «правильном пути», на котором находится страна, а лидер США назвал диалог очень хорошим и пообещал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. Сейчас конфликт находится в стадии разработки меморандума, подписание которого может привести страны к мирному договору, если условия обоих государств будут выполнены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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