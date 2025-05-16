The New York Times назвала переговоры в Стамбуле тактической победой России
Прошедшие в Стамбуле переговоры по украинскому урегулированию ознаменовали тактическую победу руководства России, пишет The New York Times.
Издание отмечает, что Москве удалось запустить прямой диалог с Киевом без выполнения ключевого предварительного условия, на котором настаивали Украина и большинство западных стран, – прекращение огня. 16 мая стороны провели прямые переговоры, продлившиеся около полутора часов, по итогам которых было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными: по 1000 человек с каждой стороны.
Однако, как подчеркивает NYT, никаких договоренностей о прекращении боевых действий или о встрече лидеров двух стран достигнуто не было. Более того, российская сторона озвучила требование о полном выводе украинских войск с территорий четырех новых регионов.
Эти условия, по мнению источников газеты, приближают позиции сторон к тупику и вызывают сомнения в готовности Москвы идти на серьезный компромисс.
Также указывается, что президент РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать миру, и особенно президенту США Дональду Трампу, готовность к переговорам, несмотря на сохраняющуюся жесткую риторику и требования. В этом контексте инициатива с переговорами в Стамбуле может быть воспринята как сигнал Вашингтону о гибкости позиции России.
Президент США Дональд Трамп во время визита в ОАЭ заявил, что пора провести личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом ранее писала The Wall Street Journal.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая.