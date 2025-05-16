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The New York Times назвала переговоры в Стамбуле тактической победой России

Ведомости

Прошедшие в Стамбуле переговоры по украинскому урегулированию ознаменовали тактическую победу руководства России, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Москве удалось запустить прямой диалог с Киевом без выполнения ключевого предварительного условия, на котором настаивали Украина и большинство западных стран, – прекращение огня. 16 мая стороны провели прямые переговоры, продлившиеся около полутора часов, по итогам которых было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными: по 1000 человек с каждой стороны.

Однако, как подчеркивает NYT, никаких договоренностей о прекращении боевых действий или о встрече лидеров двух стран достигнуто не было. Более того, российская сторона озвучила требование о полном выводе украинских войск с территорий четырех новых регионов.

Эти условия, по мнению источников газеты, приближают позиции сторон к тупику и вызывают сомнения в готовности Москвы идти на серьезный компромисс.

Также указывается, что президент РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать миру, и особенно президенту США Дональду Трампу, готовность к переговорам, несмотря на сохраняющуюся жесткую риторику и требования. В этом контексте инициатива с переговорами в Стамбуле может быть воспринята как сигнал Вашингтону о гибкости позиции России.

Президент США Дональд Трамп во время визита в ОАЭ заявил, что пора провести личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом ранее писала The Wall Street Journal.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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