The New York Times назвала переговоры в Стамбуле тактической победой России

Также указывается, что президент РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать миру, и особенно президенту США Дональду Трампу, готовность к переговорам, несмотря на сохраняющуюся жесткую риторику и требования. В этом контексте инициатива с переговорами в Стамбуле может быть воспринята как сигнал Вашингтону о гибкости позиции России.